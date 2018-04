LECCO – Davide Calì – illustratore, scrittore e fumettista di livello internazionale – torna nella città di Lecco, ospite dell’Associazione Polline A.P.S., a due anni dall’ultimo appuntamento. Tutti gli aspiranti scrittori, con un occhio particolare a bambini e infanzia, possono approfittare dell’occasione e iscriversi al suo workshop, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 aprile 2018.

Il workshop con Davide Calì si intitola “La straordinaria macchina inventa-storie”, ed è organizzato su due giornate. Sabato si lavorerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – compresa una pausa pranzo di un’ora – e domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il tema del workshop è quello di spiegare, in un corso intensivo, come si possa passare da un’idea fino alla pubblicazione di un libro. Il corso è dedicato a chi vorrebbe scrivere per bambini ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Polline A.P.S. di Lecco.

Il termine ultimo per iscriversi è sabato 14 aprile. Potete farlo contattando direttamente l’Associazione al numero 349.06.58.165 o mandando una e.mail all’indirizzo associazionepolline@gmail.com.

Il corso si svolgerà presso la fabbrica del colore di Lecco.