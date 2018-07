LECCO – Con il sesto giovedì di negozi aperti in centro città dalle 21 si conclude la diciassettesima edizione di Shopping di Sera. Anche la manifestazione di quest’anno ha fatto registrare una ottima partecipazione da parte dei negozi del centro e di cittadini e turisti.

Dopo cinque serate all’insegna del divertimento e delle proposte per trascorrere alcune ore piacevoli per le vie del centro, anche il 26 luglio sarà possibile fare acquisti… sotto le stelle accompagnati da iniziative di vario genere. E anche questo giovedì il parcheggio dell’Isolago resterà aperto fino alle 24 per permettere ai lecchesi e ai turisti di godersi la serata fino in fondo.

Tra le iniziative della serata da segnalare la musica in piazzetta Isolago dalle ore 21 (a cura dei Commercianti dell’Isolago). Grande attesa anche per la proposta letteraria della Libreria Volante di via Bovara: infatti dalle 21 lo scrittore Marco Malvaldi presenterà il suo libro “A bocce ferme” (Sellerio), ultimo capitolo della saga del BarLume. Alle 21.15, invece, presso Ibs+Libraccio di via Cavour interverrà l’autrice Donatella Polvara per raccontare il suo “Alimentazione in ambiente estremo” (Catalani).

L’edizione 2018 di Shopping di Sera – iniziativa che ha visto proporre ancora una volta un’apertura coordinata grazie all’organizzazione di Confcommercio Lecco – ha preso il via giovedì 21 giugno e si concluderà il 26 luglio, dopo 6 giovedì consecutivi di negozi aperti per gli acquisti dopo le ore 21.