LECCO – Dal maggio dello scorso anno è calato il sipario sul Teatro della Società e quasi un anno dopo l’attesa per la sua riapertura non sarà così breve. “Ma non stiamo perdendo tempo” ha detto l’assessore Corrado Valsecchi intervenendo in Consiglio Comunale sollecitato dalle domande del consigliere della minoranza, Alberto Anghileri:

“All’inizio sembrava che il teatro non potesse essere disponibile per una sola stagione, eppure l’impressione oggi che sia a rischio anche per le prossime” ha sottolineato Anghileri. Gli interventi, infatti, non sono ancora partiti, anche la fase progettuale sembra in alto mare.

La risposta dell’assessore, in seguito anche all’attenzione della stampa sulla questione (vedi l’articolo), è stata stizzita: “Tanto si è scritto e tanto si è detto, ma non saranno i fiumi d’inchiostro a farci deviare dal percorso che stiamo facendo. Per accorciare i tempi non serve la fretta esortata da più parti”.

L’assessore ha sottolineato che riguardo al restauro e alla messa in sicurezza del teatro si incrociano responsabilità e competenza di diversi enti di controllo, la Soprintendenza in primis e i Vigili del Fuoco, “dobbiamo rispettare queste autority e l’iter che si sta affrontando e che ci consentirà di accelerare sugli interventi e consentire più velocemente la riapertura del teatro. Nessuno più dell’Amministrazione Comunale è interessata affinché il teatro riapra”.