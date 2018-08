PASTURO – “I veri lavoratori non sono in spiaggia, sono qui alla Sagra!”.

Prendi “Konrad Il Brianzolo”, questo il nickname del fenomeno social erbese Corrado Dugo, e portalo alla Sagra delle Sagre. Interviste, battute e curiosità per un video che non ha bisogno di commenti.

Cinque minuti a tu per tu con gli espositori della Sagra per dipingere un quadro spassoso dell’evento più importante made in Valsassina. Parola d’ordine… “Fa nà i man”.