LECCO – Luminarie, profumo di frittelle e freddo sono stati i giusti ingredienti per trasformare la piazzetta interna del Centro Meridiana di Lecco in un palcoscenico.

Qui, infatti, ieri pomeriggio, venerdì, gli alunni della classe 5^ della scuola primaria S. Pellico di Malnago, accompagnati dalla loro maestra Amedea Venditti, si sono esibiti in un coro natalizio diretti dall’insegnante di canto Stella Ghislanzoni.

Le melodie si sono diffuse nell’aria, commuovendo i familiari dei ragazzi e avvolgendo in un caldo abbraccio, quegli avventori di passaggio che, hanno allontanato, per qualche istante, lo stress dello shopping per riassaporare il vero spirito del Natale.