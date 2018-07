MORTERONE – Un pavimento coperto di foglie: la sensazione di camminare in un bosco d’autunno, i suoni, i profumi…

La sala del comune di Morterone, ieri, si è presentata in versione inedita per ospitare la presentazione del nuovo calendario firmato dal creativo lecchese Giuseppe Villa e interamente dedicato a Morterone.

“Ho deciso di ricreare un bosco in un luogo chiuso per dare ai visitatori la sensazione di un contatto diretto con la natura”. Natura che rappresenta il filo conduttore del calendario (L’Amorterone) e che ha portato nel paesino ai piedi del Resegone oltre 200 persone: “C’erano residenti, villeggianti e turisti (presente anche il sindaco Antonella Invernizzi, ndr), per molti è stata l’occasione per scoprire Morterone, anche perché ho cercato di coinvolgere tutto il paese dislocando alcune immagini anche alla Trattoria dei Cacciatori e all’azienda agricola Le Forbesette, in modo da accompagnare i visitatori in una piacevole passeggiata”.

La mostra sarà visitabile fino alla fine di agosto: “La gente si è dimostrata interessata e incuriosita. Ho cercato di creare un allestimento che potesse trasmettere diverse sensazioni alle persone, un percorso sensoriale e non solamente di immagini”.

I calendari sono andati a ruba, è possibile trovarne alcuni andando direttamente alla Trattoria dei Cacciatori o all’azienda agricola “Le Forbesette”, altrimenti è possibile contattare direttamente Giuseppe Villa.