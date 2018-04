LECCO – Un concorso grafico per dare vita al nuovo logo del “Cineteatro Palladium”. E’ questa l’iniziativa lanciata della Parrocchia di Castello per trovare un nuovo logo che dovrà “identificare e rappresentare il ‘Palladium’ in tutte le attività, garantendone visibilità e riconoscibilità”, come spiegato dagli stessi organizzatori.

Il “Palladium” dal 1966 ospita e promuove svariate attività di tipo cinematografico, teatrale e conferenziale in ambito culturale, ricreativo, sociale e religioso. Recentemente dotato di tecnologia di proiezione digitale, è l’unica sala cinematografica della città con una programmazione di Prima Visione. L’edificio, nella sua forma tondeggiante opera dell’architetto lecchese Stefanoni, riconoscibile dalla caratteristica pianta circolare e dalla volta a cupola, consente un perfetto ascolto e una buona visione da ogni punto della sala.

Il logo potrà esprimere a scelta, uno o più di questi elementi e dovrà obbligatoriamente riportare la scritta Cineteatro Palladium.

Potranno partecipare tutti i cittadini di età non inferiore a 14 anni e ogni partecipante potrà presentare una sola opera. Per poter aderire all’iniziativa c’è tempo fino al 30 aprile.

Tutte le informazioni sul sito: https://cinemapalladium.com/blog/concorso-grafico-nuovo-logo-cineteatro-palladium