CALOLZIOCORTE – Continuano con cadenza settimanale gli appuntamenti organizzati dalla Comunità Montana presso la prestigiosa Villa De Ponti. Sabato 19 maggio alle 10.30 è previsto un importante incontro di valorizzazione dei sapori, dei saperi, delle tradizioni locali e di promozione delle eccellenze agricole del nostro territorio.

Oltre alla campagna a sostegno del mais scagliolo, della castanicoltura e dell’allevamento della pecora brianzola ora tocca all’olivicoltura. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il nuovo filmato “L’oliveto del Lario” realizzato dal Consorzio Olio Extra Vergine di Olio laghi Lombardia che gestirà anche l’incontro.

Seguirà una degustazione guidata degli oli del territorio e la presentazione dell’olio Dop Laghi Lombardi (storia e missione del consorzio, le tecniche agronomiche di coltivazione, di raccolta e stoccaggio della materia prima, la successiva lavorazione, la filtrazione e la conservazione).

Verranno anche illustrate le proprietà nutraceutiche dell’olio e la sua composizione a livello di composti primari e secondari.

Aderisce all’iniziativa il Gruppo Azione Locale “Quattro parchi Lecco Brianza” che nasce per lo sviluppo del territorio locale con finanziamenti dedicati alle produzioni agricole e alla promozione delle stesse. Come ricorda Piergiorgio Locatelli proprio la produzione olivicola ha un ruolo importante se non fondamentale di valorizzazione e recupero del territorio e del paesaggio. Lo stesso ricorda che il Piano di Sviluppo Locale permetterà, tramite bandi di finanziamento, di poter destinare 5.500.000 di euro realtà agricola e si augura che il Gal possa svilupparsi come vera e propria agenzia al fine di favorire le condizioni per lo sviluppo economico sociale e culturale.