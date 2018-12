LECCO – Il Rotary Club Lecco, mercoledì 12 dicembre, si è riunito al Griso per la cena di Natale. Ospite della serata sono stati il soprano Diana Bovolo e il pianista Massimiliano Carraro.

Una serata dedicata allo condivisione ma anche alla beneficenza. Il Rotary Club Lecco, in occasione della cena di Natale, ha organizzato una lotteria di beneficenza: il ricavato è stato devoluto per i progetti dei giovani all’interno del Camp dell’Amicizia e per altri service a sostegno delle persone con disabilità.

Il Camp dell’Amicizia è un service che vede coinvolto i giovani rotaractiani e che ha lo scopo di permettere a un gruppo di ragazzi disabili di godere di una settimana di vacanza in una struttura sul lago di Lecco, lontani dalla vita di tutti i giorni. Il presidente Paolo Tricomi ha ringraziato tutti i soci per il sostegno e per la numerosa partecipazione della serata.