LECCO – Lunedì 17 settembre 2018 ripartiranno, per il quarto anno consecutivo, i corsi organizzati dall’associazione “Lezioni al campo” per gli stranieri che sono ospiti sul territorio lecchese. I corsi di italiano saranno divisi a seconda delle capacità dei richiedenti asilo, partendo dal PRE A1 – scolarizzazione di base – fino al livello A1 e A2. Oltre alle lezioni di italiano l’associazione organizza anche corsi di matematica di base.

“Tutto il progetto di “Lezioni al campo” è partito nel 2015, quando molti migranti erano ospiti nel territorio vicino al Centro Sportivo del Bione. L’idea era quella di facilitare il loro inserimento sul territorio lecchese, dandogli le prime basi per apprendere la lingua in maniera gratuita” dichiara la professoressa Alice Bianchi, una delle fondatrici dell’associazione.

Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Circolo ARCI in via Cesare Cantù, nei pressi del lungolago di Lecco. I ragazzi potranno frequentare la scuola tre giorni a settimana – lunedì, mercoledì e venerdì – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.

“Come associazione siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari e volontarie che possano aiutarci – prosegue la professoressa Bianchi – non serve per forza che si conoscano le lingue straniere, si può dare il proprio contributo in base alla propria disponibilità oraria e alle proprie attitudini. ”

L’associazione infatti oltre alla scuola si occupa di organizzare esperienze formative e di volontariato oltre a momenti di aggregazione come eventi musicali, tornei e gite, un modo interessante per confrontarsi con culture differenti.

Negli ultimi anni circa novecento studenti sono passati per la scuola di Lezioni al campo, approfittando di un servizio gratuito che ha facilitato il loro inserimento sul territorio, consentendo loro di partecipare anche ad azioni di pubblica utilità come il rinnovamento dello stadio “Rigamonti-Ceppi” e le recenti operazioni di rivalutazione del bene comune nei parchi cittadini.