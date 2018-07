LECCO – “Un Rotary in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, che accoglie e valorizza al suo interno lo scambio intergenerazionale in un’ottica di intervento sempre più indirizzata al sociale, con un occhio di riguardo nei confronti del proprio territorio e dei bisogni dei suoi abitanti”.

È questo l’orizzonte verso il quale il Rotary Club Lecco Manzoni s’incammina in questo nuovo anno, tracciato dal neo presidente Stefano Artese che dopo aver raccolto il testimone la scorsa settimana dalla presidente uscente Nicoletta Spagnolo ha inaugurato ieri il suo mandato nella serata organizzata presso la Società Canottieri di Lecco.

“Un incarico che mi accingo ad affrontare al fine di valorizzare tutto ciò che è stato fatto nel nostro Club nel passato, con un occhio attento sia alla sua tradizione più lontana che a quella più recente. Cercherò di rimarcare la centralità dei Soci che si ritrovano per stare bene tra di loro in spirito di armonia ed impegno. Il nostro Club dovrà essere un salotto dove si progetta, si lavora e ci si diverte” ha detto Artese, che non ha mancato di ringraziare la sua predecessora per l’ottima direzione del Club durante il suo duplice mandato: “è stata quella di Nicoletta una presidenza profondamente impegnata, imperniata su temi di carattere sociale, che tanto ha arricchito tutti noi. Questo nuovo anno non può che proseguire dunque in un’ottica di continuità rispetto a quanto è stato egregiamente fatto fino ad ora”.

La conviviale di giovedì sera è stata l’occasione per presentare a tutti i soci il nuovo direttivo 2018/2019: la carica di vicepresidente è andata alla giovane Chiara Bonaiti, ingegnere lecchese; il ruolo di segretario spetta invece a Barbara Panzeri, mentre Anna Rusconi è il nuovo prefetto; Paolo Balzarini incaricato nel ruolo di tesoriere; Massimo Vialardi vice prefetto e responsabile eventi; Giulia Achler alle pubbliche relazioni; Susanna Farina è ambasciatrice; Eleonora Mataloni presidente effettivo; Graziana Gatti responsabile rapporti con le istituzioni; Elena Vaccheri incoming president e Nicoletta Spagnolo past president.

Presentato infine il ricco e articolato programma delle serate che coloreranno la nuova annata, e che alternerà i temi di carattere sociale, coerentemente con la tradizione e i valori rotariani, alle arti, lo sport, la cultura, le questioni di attualità, senza tralasciare divertimento. “L’obiettivo è quello di costruire tutti assieme un programma sempre più vario, che miri soprattutto a costruire rapporti di collaborazione ed amicizia con altri Club lecchesi, promuovendo gemellaggi anche con altri Club italiani, con confronto incessante di esperienze e storie diverse” – conclude il presidente Artese.