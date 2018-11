CALOLZIOCORTE – E’ una giornata di festa nella frazione del Pascolo, dove questa mattina sono state inaugurate le nuove strutture dell’oratorio. Un momento molto partecipato dalla comunità, guidata dal sacerdote don Andrea Pirletti, che ha richiamato anche il suo predecessore don Roberto Trussardi.

Una nuova struttura, fissa ed in legno, un’area giochi per i più piccoli ed i campi da calcio del tutto rinnovati utilizzando delle resine specifiche. L’oratorio del Pascolo ha cambiato volto.

Il taglio del nastro è avvenuto al termine della Messa delle 11.30, con la presenza dell’ex parroco, a cui la comunità è molto affezionata, don Roberto, al suo fianco don Andrea che ha inaugurato la nuova struttura in legno intitolata ai tantissimi volontari della frazione che ogni anno, a maggio, sono impegnati nella festa patronale. Presente anche l’assessore Cristina Valsecchi. I lavori non sono ancora del tutto ultimati, nei progetti in programma a inizio 2019, v’è anche il rifacimento dell’area cucina.

Una festa in piena regola con i gonfiabili, tanti giochi organizzati per i bambini, ed il pranzo comunitario alla tavolata che ha ospitato oltre 190 commensali.

Il ringraziamento va all’intera comunità della frazione calolziese che con le proprie donazioni ha permesso la sistemazione dell’oratorio ed al gruppo, che conta oltre 200 volontari.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA DELL’INAUGURAZIONE:

LA GALLERIA FOTOGRAFICA CON I PARTICOLARI DELLE NUOVE STRUTTURE: