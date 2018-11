LECCO – Non ha deluso le attese e ha alzato l’asticella ancora un po’.

Il creativo lecchese Giuseppe Villa non scherza e, grazie allo splendido Spazio Oto Lab a fare da cornice, ha trasformato la presentazione del nuovo almanacco in un vero e proprio evento.

Il progetto L’Amo è arrivato al capitolo numero quattro: nonostante l’età non invecchia anzi, si rinnova, cambia pelle, ma soprattutto non smette di stupire. Aveva promesso di portarci in paradiso, ma stavolta Villa si è superato catapultando i visitatori in una specie di Jumanji (ricordate il film di Robin Williams?), una favola da vivere in prima persona.

Mettersi in gioco per divertirsi, i bambini come i grandi, in un percorso da cercare e costruire, una scoperta dopo l’altra, per arrivare al proprio paradiso. Allestimento da dieci e lode (possiamo solo immaginare il lavoro che ci è voluto) inserito in uno spazio magnifico che ha fatto il resto.

Mese dopo mese, tra luci e ombre, tra fantasia e realtà, la ricerca del paradiso si è compiuta… chi, oltrepassato qual vecchio armadio, non ha pensato che potesse accadere qualcosa di magico? In fondo la magia è proprio questo, è un attimo.

“E’ andata bene c’è stata una buona affluenza di gente e il riscontro che ho avuto è stato bellissimo – ha detto Giuseppe Villa -. Le persone si sono emozionate, hanno partecipato e, mappa alla mano, hanno vissuto il loro percorso. L’idea di portare le persone a vedere il proprio paradiso quotidiano attraverso il gioco è piaciuta. Molte persone, poi, sono rimaste colpite dalla Spazio Oto Lab. Siamo circondati da meraviglie che spesso non sappiamo cogliere”.

Non solo gente del rione o amici, le performance creative di Giuseppe Villa stanno varcando i confini della città: “E’ arrivata gente da fuori e questo non può che riempirmi di gioia perché l’evento di ieri è stata una vetrina, non solo per il mio progetto, ma anche per uno spazio interessante come Oto Lab e per tutto il quartiere. Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla presentazione”.

Per chi si è perso l’evento purtroppo non c’è rimedio, l’allestimento è durato lo spazio di poche ore. Però, giovedì 29 novembre, dalle ore 18, nel negozio Essenze di via Aspromonte è in programma una serata dal titolo “Foto, emozioni e artigianalità”. Giuseppe Villa presenterà il suo calendario nella serata in cui parteciperà anche Pietro Bonacina, fotografo locale.