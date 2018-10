LECCO – Per celebrare la Giornata Mondiale della Polio del 24 ottobre, il Rotary Club Lecco distretto 2042 organizza l’8^ edizione della Camminata sul Sentiero Rotary in programma domenica 28 ottobre.

“L’obiettivo è creare un momento di incontro e divertimento per contribuire insieme all’eradicazione della poliomielite: la quota d’iscrizione sarà devoluta al service ‘End Polio Now’. Cos’è l’End Polio Now? La poliomelite è una malattia altamente contagiosa che colpisce in gran parte i bambini inferiori a 5 anni, il virus viene trasmesso solitamente attraverso l’acqua contaminata e può attaccare il sistema nervoso portando in alcuni casi alla paralisi”.

L’eradicazione della Polio è uno degli impegni più significativi del Rotary, insieme ai suoi partner il Rotary, attraverso un vaccino sicuro ed efficace, ha aiutato a immunizzare oltre 2,5 miliardi di bambini contro la polio in 122 Paesi.

La “Camminata sul Sentiero Rotary” è un evento non competitivo adatto a tutti. La camminata partirà da Versasio e terminerà a Vercurago, passando dal Castello dell’Innominato. La partenza è prevista per le ore 8.30, il ritrovo è al piazzale della funivia per i Piani d’Erna dove ci si potrà iscrivere. Alle ore 9 ci sarà la partenza in gruppo e dalle ore 12 alle ore 14 saranno gratuitamente messi a disposizione dei pullman per il rientro a Versasio. Il costo dell’iscrizione che sarà devoluto a sostegno del progetto End Polio Now è di 10 euro.