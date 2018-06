LECCO – Adulti e giovani, anziani e bambini alla stessa tavola insieme ai richiedenti asilo dei centri di accoglienza e quei migranti che già hanno ottenuto lo status di protezione internazionale e sono ospitati nelle strutture cittadine: anche a Lecco si è celebrata così la Giornata Modiale del Rifugiato, un momento di festa che ha animato la domenica al parco di Pescarenico.

Da mezzogiorno si è svolto il pranzo all’aperto con le specialità preparate dai migranti che partecipano al Progetto ItUitlja dell’Associazione II Gabbiano, un’attività di catering avviata lo scorso anno con i ragazzi di cui l’associazione ha in carico l’accoglienza, in tutto 140 quelli affidati al Gabbiano nel lecchese.

Gli stand delle associazioni impegnate nell’assistenza ai migranti hanno trovato posto lungo il viale alberato mentre il centro del parco si è fatto palcoscenico per le performance musicali dei giovani richiedenti asilo. Nello stesso pomeriggio si è esibito uno degli artisti più noti della scena reggae locale, King Barra Sene, mentre hanno intrattenuto il pubblico con le loro danze il corpo di ballo di Omar Sene.

Ancora musica con il Corso di djembe tenuto da Fanta Tiemtore. Alle 16 è stata servita la merenda con pane e Nutella per tutti a offerta libera e caffe equo-solidale con il Caffé Malatesta, la torrefazione lanciata da alcuni giovani a Malgrate, poi animazione per bambini fino alle 18.

Una giornata che ha voluto porre l’accento sulla condivisione e no alla divisione degli uomini sulla base di differenze di etnia, lingua o religione. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lecco, e rientra nelle azioni dei progetti SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – ente locale titolare Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera) in collaborazione con L’Arcobaleno Cooperativa Sociale, Il Gabbiano Cooperativa Sociale e vede il fondamentale contributo del Comitato Noi Tutti Migranti.