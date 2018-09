LECCO – Chi sceglie la bici per recarsi al lavoro o semplicemente a fare la spesa… merita un premio! E così, per la Settimana della Mobilità Sostenibile, il Comune di Lecco ha deciso di offrire un piccolo riconoscimento per l’impegno del comportamento ecologista.

A tutti i ciclisti che giovedì mattina hanno transitato davanti al municipio, Fiab-LeccoCiclabile e l’Assessorato all’Ambiente e Trasporti di Lecco hanno offerto un simpatico omaggio.

“L’iniziativa promossa oggi, giovedì- ha spiegato l’assessore Ezio Venturini con il presidente di Fiab Lecco, Lodovico Cameroni – ha voluto essere un’occasione per promuovere nuove forme di mobilità urbana sostenibile, offrendo l’occasione di sperimentare mezzi di trasporto alternativi alle auto”

La Commissione Europea ha proposto quest’anno di concentrare le iniziative della Mobility Week 2018 tra il 16 e il 22 settembre.

Il suggerimento è quello di muoversi scegliendo i mezzi di trasporto sulla base delle reali necessità e con un livello di responsabilità maggiore rispetto all’utilizzo dello spazio pubblico.

Utilizzando forme di trasporto condivise possiamo ridurre le nostre spese e abbassare l’impronta del carbonio; inoltre possiamo incontrare nuove persone e rendere il nostro viaggio più socievole.