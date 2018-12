LECCO – E’ stato inaugurato l’altra sera, nella corte del municipio, uno speciale presepe natalizio che omaggia la città rappresentandone uno degli angoli più caratteristici: il vicolo del Pozzo, nel centro storico del capoluogo manzoniano.

La rappresentazione è stata realizzata dall’Associazione Amici del Presepe, promotrice della mostra visitabile fino al 13 gennaio a Palazzo delle Paure.

E’ una natività molto particolare quella visibile al piano terra del palazzo comunale, che ripropone fedelmente questo spaccato di città, con la Vergine Maria e San Giuseppe, insieme al bambin Gesù, che trovano riparo non in un capanna, come tradizionalmente viene rappresentata, ma al di sotto delle scalette che si affacciano all’antico pozzo.

“Un bellissimo risultato – ha commentato il sindaco Virginio Brivio – lo inauguriamo in un momento che vuole essere semplice, ringraziando i volontari che si sono dati da fare e che stanno ottenendo un ottimo riscontro dalla mostra allestita a Palazzo Paure che sappiamo essere molto visitata”.

E’ stato un lungo lavoro, fa sapere il presidente dell’associazione, Angelo Bonazzola, fin dalla scorsa primavera i volontari si sono messi all’opera per costruire il presepe esposto in municipio. “Vuole rappresentare uno spaccato della vita quotidiana e il senso del Natale che rischia spesso di restare nell’indifferenza delle persone – spiega Bonazzola – così come, nel presepe, solo una donna si accorge e indica al proprio figlio la sacra famiglia”.