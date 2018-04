LECCO – Cineteatro Palladium strapieno questa sera, mercoledì, per il concerto di Fabio Concato. Un vero e proprio viaggio musicale dal 1977, anno del suo esordio discografico, a oggi.

Un excursus tra i suoi più grandi ed intramontabili successi che sono entrari nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo; ad accompagnarlo in maniera magistrale i musicisti Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

Applausi e tanti apprezzamenti da parte del pubblico lecchese che non ha rinunciato, in diverse occasioni, a cantare accompagnando Concato. Tra i successi che il cantautore ha proposto non sono mancati: “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Ti ricordo ancora”, “Sexy Tango” e “Gigi” brano dedicato al padre. Bis richiesto a gran voce e concesso da Concato per la canzone “Rosalina”.

Un vero e proprio successo la serata di apertura della rassegna “Altri Percorsi 2018” che proseguirà il mese prossimo con l’appuntamento del 9 maggio: sul palco Alice con “Le parole del giorno prima”, un recital in cui la musica si mescola alla parola, in un viaggio nell’ambito della canzone d’autore di epoche, culture e generi diversi, sia di autori italiani che stranieri.