LECCO / COLICO – E’ stata firmata la convenzione che sigla la nascita ufficiale del Fondo intitolato alla Memoria di Maurizio Selva.

“Una borsa di studio che raccoglie e proietta nel futuro l’eredità morale e professionale di una grande persona. Una iniziativa fortemente voluta dalla società Faq400 che così vuole proseguire l’impegno di Selva e ricordarlo nei giovani studenti che si affacciano al mondo del lavoro” spiegano i promotori dell’iniziativa.

Faq400 si è rivolta alla Fondazione come collettore delle risorse e garante del progetto che prevede il sostegno agli studi universitari per studenti meritevoli e bisognosi. L’ente individuato è una facoltà universitaria di Economia.

Chi è Maurizio Selva: classe 1961, tecnico informatico con studio a Colico e residente a Lecco. Impegnato nel sociale, nella sua professione e per la famiglia. Da sempre uno specialista in ambiente IBM AS/400. Una mattina di dicembre 2013, mentre si recava al lavoro, ha perso il controllo del suo mezzo perdendo la vita in un tragico incidente.

Come fare per donare: E’ possibile versare i contributi alla Fondazione comunitaria del Lecchese su questo Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286 con descrizione “Fondo Maurizio Selva”. A questo link si trovano i vantaggi fiscali e le modalità per la donazione: http://www.fondazionelecco.org/9367-2/.