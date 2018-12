OLGINATE – Grande festa per la sezione volley della Polisportiva Olginate che ha festeggiato il Natale, domenica mattina, alla presenza di atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori.

La festa, presentata dal consigliere Eugenio Corti, è stata caratterizzata dalla consegna dei regali alle atlete, agli allenatori, ai dirigenti e ai collaboratori. La mattinata si è poi conclusa in compagnia con un rinfresco preparato grazie al prezioso contributo e alla collaborazione di numerosi genitori, che si sono attivati nel preparare torte, cibi e bevande per tutti i partecipanti.

“Anche quest’anno – commenta il presidente Samuele Biffi – abbiamo voluto organizzare il tradizionale scambio degli auguri di Natale in palestra, per condividere insieme questo momento di gioia. Un grazie doveroso e sentito ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro che nei diversi ruoli contribuiscono alle nostre quotidiane e molteplici attività. Il nostro impegno nel volley provinciale, regionale e nazionale si articola nella partecipazione a 13 campionati; vogliamo iniziare il 2019 cercando di migliorare ancora per centrare i nostri obiettivi”.

Sul sito internet www. polisportivaolginatevolley.it e sulla pagina Facebook della Polisportiva Olginate tutte le foto della festa.

GALLARIA FOTOGRAFICA