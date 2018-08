VARENNA – E’ lunga ben cinque metri e alta un metro e mezzo: è una foto speciale quella richiesta da una turista australiana innamorata del nostro lago e in modo particolare di Varenna.

La Perla del Lario è la protagonista dello scatto realizzato dal rinomato fotografo Alberto Locatelli e richiesto dalla donna, medico presso una struttura per ragazzi disabili; proprio a loro ha pensato, decidendo di portare con sé un’immagine dell’incantevole cittadina da esporre nell’istituto.

Notando delle foto esposte in un attività commerciale di Mandello, la dottoressa si è informata sull’autore di quelle vedute, riuscendo a rintracciarlo.

“E’ una foto inedita, che non era mai stata pubblicata prima – spiega Locatelli – ricordo il giorno in cui l’ho scattata, Varenna aveva dei colori bellissimi. Ero in traghetto e, conoscendo il conduttore, ho chiesto se potesse rallentare per poter ritrarre al meglio quell’immagine” racconta con un sorriso Locatelli, felice di poter contribuire a questo gesto di solidarietà.