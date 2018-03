CALOLZIOCORTE – “È per noi un rinnovamento, un’ulteriore spinta a lavorare” così la padrona di casa, Tiziana Esposito, ha inaugurato la nuova sede della Pro Loco. Il nastro è stato tagliato nella mattinata di sabato, lungo il centralissimo corso Dante, con grande partecipazione della cittadinanza così come delle autorità del territorio.

“In questi anni la Pro Loco ha fatto in modo di essere punto di riferimento per la altre Associazioni calolziesi – così Tiziana Esposito– collaborando attivamente nelle varie iniziative a favorendole. Questa sede vuole rappresentare per noi un rinnovamento, un’ ulteriore spinta a lavorare, sempre nel rispetto dell’autonomia, rendendola ben visibile in paese e aperta a tutti i cittadini che ci vorranno venire a trovare. Da parte nostra ce la mettiamo tutta!” ha detto la presidentessa.

Ben 150 mq a disposizione dell’associazione nata a Calolzio nel 1968, risorta poi dalle sue ceneri nel ’96, “questa sede è ottima come spazi e posizione, auguriamo alla Pro Loco un buon lavoro e invitiamo i cittadini ad avvicinarsi e iscriversi- è intervenuto il primo cittadino Cesare Valsecchi, che ha colto l’occasione per sottoscrivere la tessera – c’è sempre l’accordo con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione delle più disparate iniziative”.

Tanti i calolziesi che hanno voluto partecipare all’inaugurazione, allo stesso modo le autorità comunali, fra cui il vicesindaco Massimo Tavola, l’assessore all’istruzione Wilna De Flumeri, il consigliere in opposizione, ma anche soprattutto membro della Pro Loco, Valentino Mainetti, il portavoce del gruppo Cambia Calolzio Diego Colosimo. Don Giancarlo che ha benedetto la nuova sede, il presidente dei Volontari del soccorso Roberto Carsana e Roberta Galli dell’ Avis.

Una grande festa, quindi, per l’associazione che da sempre per antonomasia è la più vicina ai cittadini, un salto in avanti per continuare il costante impegno sul territorio.