LECCO – Si alza il sipario su tre nuovi festival teatrali estivi che ci accompagneranno fino al prossimo autunno. Nella sede di Acel Service, main sponsor delle tre rassegne, oggi pomeriggio si è tenuta la presentazione ufficiale.

“La leggenda della Grigna”, “I luoghi del lago e dei colli” e “Il Giardino delle Esperidi”: i primi due appuntamenti per bambini e famiglie si collocano nella tradizione del teatro dei buratti con spettacoli messi in scena principalmente nel territorio della Riviera e della Valsassina. “Il Giardino delle Esperidi” combina la bellezza del paesaggio e le arti performative attraversando i luoghi più suggestivi dell’Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei.

“Acel Service è sensibile alla diffusione della cultura e, nel limite del possibile, cerca di dare il proprio contributo in un periodo in cui gli enti locali non hanno le forze per sostenere iniziative di questo tipo” ha detto il presidente Giovanni Priore.

Marco Randellini e Maura Invitti, de “Il cerchio tondo”, sono i direttori artistici delle prime due rassegne; Michele Losi è il direttore artistico de “Il Giardino delle Esperidi”.

In rappresentanza della Provincia di Lecco c’era Pieranna Rusconi, referente del servizio cultura: “Pur nelle ristrettezze economiche di questi ultimi periodi abbiamo sempre profuso un importante impegno dimostrando vicinanza alla cultura e, in modo speciale, al teatro dal vivo. Grazie ad Acel Service senza il quale tutto questo non sarebbe possibile”.

Marco Randellini ha presentato “La leggenda della Grigna”: “Una rassegna che ogni anno riesce a integrare varie realtà e associazioni. Si comincia il 24 giugno da Villa Gomes a Lecco, ultima tappa il 24 agosto a Pasturo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e dedicati a famiglie e bambini. Si va dal teatro più legato alla tradizione a spettacoli più di sperimentazione. L’organizzazione della rassegna non è mai scontata, grazie a tutti coloro che ci danno una mano, ci auguriamo di andare avanti”.

Si conferma anche la rassegna “I luoghi del lago e dei colli” con un calendario ricco ospitato da diversi comuni. Una menzione particolare per Robbiate, presente l’ex vice sindaco Antonella Cagliani riconfermata domenica scorsa, che ospiterà ben tre spettacoli: “Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa rassegna – ha detto – Crediamo molto nel valore educativo del teatro di figura per bambini e per famiglie”.

Al termine Michele Losi ha presentato “Il Giardino delle Esperidi”: “Un programma variegato, che prenderà il via il 21 giugno e si concluderà l’8 luglio, che prevede 32 eventi di cui 5 prime nazionali, 6 spettacoli e performance di compagnie internazionali e 3 momenti laboratoriali. Ci tengo a sottolineare l’evento del 24 giugno che vedrà una giornata particolare con una camminata sul Monte di Brianza inframezzata da spettacoli e concerti”.

Si prospetta un’estate ricca per gli appassionati di teatro, per i bambini e per le loro famiglie oppure per chi, spinto dalla curiosità, avesse voglia di vivere un’esperienza nuova e particolare.

PROGRAMMA I LUOGHI DEL LAGO E DEI COLLI

PROGRAMMA LA LEGGENDA DELLA GRIGNA

PROGRAMMA IL GIARDINO DELLE ESPERIDI