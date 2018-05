COLICO – E’ un cartellone ricco di eventi vari, che punta ad un pubblico molto variegato con un programma in grado di accontentare i gusti di grandi e piccini, quello messo in campo dall’ente di promozione turistica di Colico che ha in questi giorni ha presentato il calendario “Estate Colichese”.

“Spettacoli e manifestazioni di grande respiro che allieteranno le calde serate colichesi, da giugno fino a settembre” sottolinea il presidente dell’ente Franz Robbiati.

Confermate le manifestazioni clou come lo Street Food Festival-Sapori d’Europa, Colico in Cantina, Festival Musica sull’Acqua, il tradizionale spettacolo pirotecnico con la Festa del Turista e la seconda edizione della Colico Beer Party.

Per quanto riguarda le serate musicali novità per i giovani con Breva Blues, Blak Shiver, le tribute band come Radiovasco, Bandaliga, confermato il ritorno della Rufus Band e, novità assoluta, una serata a sorpresa in collaborazione con Radio TSN, “ Camera C..con i Vip”.

Le serate musicali continuano con le Orchestre spettacolo Lesina Band, Saverio Masolini, i Semplici, il concerto del vincitore di Colico In canto 2017 il cantautore Alessio Accardi e serate disco 80/90 Dj set con Ivan Stefanoni, voce storica di rete 104 Radio Superlecco.

Per gli amanti del latino-americano spettacolo “La Noche Cubana“ con l’attrazione internazionale, la ballerina cubana Rayda Salas and friens. Senza dimenticare, per gli amanti dello Swing italiano anni venti, il concerto della TNB Swing Ban, che ci riporta indietro con la memoria all’origine delle prime orchestre da ballo, un amarcord tra musica e cuore.

“Abbiamo pensato, naturalmente ai tanti bambini che passano le loro vacanze insieme ai loro genitori a Colico, novità di quest’anno serate di luglio e agosto – spiega Robbiati – con la Fatina Wendy, baby dance, trucca bimbi, giochi, laboratori creativi e tante altre sorprese”.

Per gli amanti della montagna serata organizzata dal CAI di Colico, con il più grande alpinista di sempre Reinhold Messner. Completano il calendario serate a tema, teatro, manifestazioni sportive, d’arte ed enogastronomia di prodotti locali.

“Voglio sottolineare – conclude Robbiati – la grande collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Colichesi, come dico spesso, i successi di questi anni e i numeri di ospite che decidono di passare le loro vacanze, in continua crescita, non nascono per caso e non posso che ringraziare tutti i miei collaboratori, che insieme ad un lavoro di squadra danno ai turisti ma anche ai nostri concittadini, una opportunità di passare qualche momento di serenità”.