MANDELLO – Da maggio a settembre è in programma un’estate di eventi a Mandello: l’amministrazione comunale mercoledì ha presentato il calendario degli appuntamenti che scandiranno la bella stagione nella cittadina sul lago.

“Appuntamenti pensati per i nostri cittadini e per i turisti – ha spiegato il sindaco Riccardo Fasoli – durante il periodo invernale non mancano mai le iniziative, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, ora spostiamo l’attenzione sul periodo estivo, andando ad ampliare la proposta anche ad agosto, quando tradizionalmente le attività realizzate dalle associazioni si fermano per le vacanze dei volontari. Andando a colmare anche quel vuoto, diamo un imprinting più turistico al paese e coinvolgiamo i visitatori che saranno a Mandello durante il mese di agosto”.

Si parte dallo Street Food che questo fine settimana farà tappa a Mandello per un weekend all’insegna del cibo di strada, per poi fare spazio nel fine settimana successivo alla Biker Laghee Festival, entrambe nella Piazza del Mercato, sul lago, e ancora la festa per il 60esimo dell’Avis.

Tra le principali iniziative di giugno, ci sarà la corsa in montagna con la Grignetta Vertical dei Resinelli e a Maggiana la Torre in Festa con la rievocazione storica nella suggestiva località mandellese. Sempre a giugno, la Festa dello Sport e poi la musica con i concerti nelle piazze e il Festival di Bellagio e del Lago di Como con i ‘pomeriggi musicali’ e il Concorso Nazionale di Danza con il suo carico di eventi.

A luglio la traversata del Lario e la Masterclass internazionale della Scuola di Musica San Lorenzo, il Festival Letterario e la Festa della Pallavolo con tre giorni dedicati al volley, la Festa di Molina e ancora musica e giochi da tavolo con l’Ordine della Civetta, l’associazione dedicata agli appassionati.

Agosto è la Festa di San Lorenzo e come da tradizione non mancheranno iniziative e lo spettacolo pirotecnico sul lago, ma il mese sarà scandito anche da diversi appuntamenti per le famiglie, nelle frazioni, la fiera di San Rocco sul lungolago, il Sonica Festival a cavallo con settembre, mese del Motoraduno Guzzi, di Olcio in Cantina e del Trail delle Grigne Sud, la gara che quest’anno festeggia la sua seconda edizione. Un’offerta di eventi per tutti i gusti, raccolta in un libretto che è in distribuzione in Comune, nei locali pubblici, negli uffici turistici della Pro Loco sul lago e in stazione.

“Chiediamo anche ai gestori delle strutture ricettive di venire a ritirarlo in Comune per poterlo fornire ai loro ospiti – ha fatto sapere l’assessore Silvia Benzoni – in questa pubblicazione sono riportati non solo tutti gli appuntamenti dell’estate ma anche i punti d’interesse da vedere in paese, dalla Chiesa di San Giorgio, a quella di Santa Maria Nascente, il Museo della Torre e quello della Moto Guzzi, il Sentiero del Viandante e i Piani Resinelli, i percorsi per le escursioni, i riferimenti del trasporto ferroviario e della navigazione, così come le informazioni sulla raccolta differenziata, per fare in modo che anche i turisti sappiamo approcciarsi in maniera corretta alla modalità di gestione dei rifiuti e tenere Mandello pulita. Un libretto di cui è stata realizzata anche la versione in inglese”.