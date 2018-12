LECCO – Torna il corso di sci ai piani di Bobbio organizzato dall’Uoei Lecco e riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Suddivisi in gruppi di otto allievi, secondo il grado di preparazione, gli iscritti avranno a disposizione otto lezioni di 2 ore ognuna.

Le iscrizioni (massimo 35 partecipanti) si ricevono presso la sede della sezione Uoei di Lecco in corso Promessi Sposi 23/n1 entro il 4 dicembre dalle ore 21 nei giorni feriali di martedì e venerdì; per informazioni si può telefonare sempre nei giorni di martedì e venerdì dopo le 21 in sede (0341494772) oppure a Marco Taeggi 3384703718.

Il corso si effettuerà ai Piani di Bobbio da sabato 12 gennaio e per 8 pomeriggi di sabato consecutivi. La partenza per la stazione della funivia ai Piani di Bobbio è prevista alle ore 13.30 per disporre degli impianti con priorità. Gli iscritti saranno convocati, presso la sede Uoei di Lecco in corso Promessi Sposi 23/n1 la sera di mercoledì 9 gennaio alle ore 20.30 per le operazioni preliminari.