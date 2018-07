LECCO – Gli effetti del primo caldo iniziano a farsi sentire, o meglio vedere… a giudicare dalla trovata di un uomo, fermato domenica sera dalla Polizia, dopo una passeggiata senza veli per le vie del centro di Lecco.

L’uomo, totalmente nudo, è stato notato da diverse persone, nella tarda serata di domenica, spostarsi da via Roma verso piazza Garibaldi, per poi essere raggiunto dagli agenti, in via Parini. A quanto sembra, avrebbe lasciato i suoi abiti nella zona dell’ex cinema Marconi per poi iniziare la sua ‘passerella’.

IL VIDEO