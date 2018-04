TORRE DE’ BUSI – “Tanto impegno” è questo il segreto che ci svela Valentino Carenini, molto conosciuto a Torre de’ Busi, dove vive da sempre. Capogruppo degli Alpini del paese, un passato da consigliere comunale, ed ancora volontario della Pro Loco e di Telethon. 75 anni e una malattia che lo ha reso disabile, senza però fermare la sua grande voglia di fare.

“Non faccio niente di speciale, mi piace impegnarmi per aiutare gli altri – esordisce – sono alla guida del gruppo degli Alpini di Torre de’ Busi dal 1985, ne sono passati di anni e davvero tante cose sono cambiate” ci dice Valentino che abita da sempre nel comune montano della Valle San Martino con la moglie Ercolina, “ho anche tre figlie, Barbara, Eleonora e Michela – racconta di sé – e otto nipoti che sono la mia gioia”.

Un passato nella vita amministrativa del comune: “Non ricordo più nemmeno bene in quali anni sono stato consigliere comunale, ho ricoperto la carica per due mandati in cui il sindaco era il dottor Locatelli, ma ero già iscritto ad un partito da qualche tempo”.

“Dodici anni fa ho avuto un’ischemia, da lì non sono più riuscito a fare tutto ciò che facevo prima, la parte sinistra del corpo è rimasta compromessa – continua – ma non mi sono lasciato abbattere”. Il signor Valentino, infatti, continua ancor oggi a portare avanti le proprie passioni, fra queste soprattutto il volontariato, nella Pro Loco cittadina: “C’ero 40 anni fa quando abbiamo fondato il gruppo con l’obiettivo di essere utili, attivi e organizzare eventi a Torre”.

Non ha mai fatto mancare il proprio supporto nemmeno a Telethon, ogni Natale è presente in piazza per la vendita dei panettoni con l’amico Angelo Fontana, responsabile della sezione sociale della Polisportiva di Monte Marenzo. E’ stato proprio Fontana a farci conoscere il suo amico: “E’ grande esempio di forza. Valentino è un uomo generoso, sempre pronto a spendersi per gli altri, ma non si deve pensare che tutti gli impegni gli abbiano fatto trascurare famiglia e amici per i quali c’è sempre”.

Quale è il segreto per riuscire a fare tante cose? “Solo l’impegno, anche nelle difficoltà basta aver voglia di fare e gli impegni si portano sempre a termine”.