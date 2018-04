VALGREGHENTINO – Era stata rinviata lo scorso 18 marzo a causa della pioggia, domenica torna (un po’ in ritardo rispetto alla data canonica) la consueta Fiera di San Giuseppe.

In programma tante attività per grandi e piccini: le bancarelle animeranno tutta la giornata, verrà allestito un punto ristoro a cura della Pro Loco Valgreghentino con panino e salamella, patatine e polenta taragna e esposizione di attrezzi d’epoca utilizzati dai contadini nel lavoro dei campi a cura di “Frammenti di storia”. Alle 11.30 ci sarà la consegna della nuova auto per i trasporti sociali, nel pomeriggio alle 14.30 ci sarà una visita guidata alla corte di Ganza e gonfiabili e animazione per bambini.