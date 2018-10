VALGREGHENTINO – I consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare” hanno presentato due interrogazioni al sindaco di Valgreghentino Sergio Brambilla in merito al centro per la raccolta differenziata e ai cimiteri comunali.

Davide Panzeri, capogruppo, e Stefano Simonetti, consigliere, hanno chiesto chiarimenti alla sua strada di accesso al centro di raccolta che si trova sul territorio comunale di Olginate “che è invasa dalla vegetazione laterale obbligando le automobili a percorrere il centro della sede stradale trasformando una strada a doppio senso di marcia in un’unica corsia di transito. Chi è responsabile della manutenzione del verde di quel tratto di strada? Se fosse a solo a carico del comune di Olginate, intende richiedere una rapida pulizia e sfalcio dei rami e della vegetazione? Quando sarà eseguita questa pulizia?” queste le richieste dell’opposizione.

Una seconda interrogazione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale riguarda i cimiteri e la mancanza di loculi in quello di Valgreghentino “oltre all’assenza di loculi per le ceneri funerarie e alla presenza di barriere architettoniche che impediscono una corretta circolazione di tutti i cittadini per via della presenza della ghiaia che impedisce alle carrozzine, passeggini di muoversi liberamente, oltre alla pericolosità della ghiaia per chi ha problemi di deambulazione”.