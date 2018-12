VALGREGHENTINO – Il sindaco Sergio Brambilla e l’assessore all’istruzione di Valgreghentino Maria Grazia Brambilla hanno consegnato questa mattina, domenica, le borse di studio agli alunni meritevoli.

La consegna è stata anche l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sala polivalente di via Tavola, proprio accanto alla biblioteca. “Siccome proprio qui c’era la scuola elementare abbiamo pensato simbolicamente che il primo evento pubblico in questa sala polifunzionale fosse la consegna delle borse di studio – ha detto il sindaco Brambilla -. Anche quest’anno, sotto Natale, andiamo a premiare gli studenti meritevoli”.

Premiti una ragazza delle scuole medie e otto ragazzi delle scuole superiori: “Questo dimostra come ancora ci siano degli studenti che si impegnano ottenendo ottimi risultati. Complimenti, l’augurio è che ogni anno questi studenti siano sempre maggiori perché la formazione rappresenta il futuro della nostra società”.

“La consegna delle borse di studio sono un momento a cui tengo molto perché i protagonisti sono i ragazzi – ha detto l’assessore all’istruzione Brambilla -. Un ciclo scolastico che si conclude e un riconoscimento che la collettività vi vuole dare come incentivo per il futuro. Vi auguriamo un percorso scolastico sempre in crescita e che possa portarvi alla realizzazione dei vostri progetti”.

I premiati: Aurora Gilardi (scuola media) 10 e Lode; Mattia Panzeri (Ist. Enzo Ferrari Monza) maturità 88/100; Silvia Invernizzi (Ist. Rota Calolzio) classe prima con la media di 8.63; Giulia Panzeri (Badoni Lecco) maturità 86/100; Anna Gilardi (Ist. Rota Calolzio) maturità 83/100; Pietro Milani (Badoni Lecco) maturità 83/100; Sergio Carissimi (Ist. Rota Calolzio) classe prima con la media di 8.25; Elisa Mazzoleni (Liceo Linguistico Manzoni Lecco) maturità 81/100; Ilaria Milani (Ist. Rota Calolzio) maturità 80/100.