VALGREGHENTINO – Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del parcheggio di via Caravaggio situato a fianco del grande prato di proprietà comunale, tra l’oratorio e il condominio “Fantasia”, alle spalle dell’ambulatorio medico.

I lavori, per un importo complessivo di circa 10 mila euro, finanziati dal bilancio comunale con i fondi riservati per legge per la realizzazione di parcheggi, porteranno alla creazione di 13 nuovi posti auto a servizio dell’ambulatorio medico, della palestrina, della biblioteca e della futura sala polivalente, dell’oratorio e della chiesa Parrocchiale.