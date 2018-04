VALGREGHENTINO – E’ in programma mercoledì 11 aprile alle ore 20.45 la presentazione del libro di Casto Pattarini “C’era una volta in Lombardia…la Pataria, i Pattarini”, non un libro di storia ma un libro di storie, dall’anno 1057 al 1945: “La Pataria milanese, i Patarini eretici, la diffusione dei cognomi derivati da patarini in Lombardia, i Pattarini lecchesi, l’economia agricola delle Prealpi lombarde…”.

All’incontro sarà presente anche Alessia Carissimi illustratrice delle immagini del libro.

La serata si svolgerà presso la biblioteca civica di Valgreghentino in via Tavola, 6.