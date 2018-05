VALGREGHENTINO – “Verso l’Altro(Ve) – Storie migranti: Viaggio con le storie di chi ha lasciato la propria terra”.

E’ questo il titolo del doppio appuntamento organizzato dal comune di Valgreghentino per approfondire, conoscere e riflettere il fenomeno migratorio in collaborazione con la Cooperativa Tre Fontane.

Giovedì 10 maggio, ore 20.45 presso la biblioteca di Valgreghentino (via Tavola, 6) è in programma l’incontro “Le rotte e il racconto di chi ha abbandonato il proprio paese“. Saranno presenti Fabiola Lopez, direttrice Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Airuno; Maria Vittoria Sala, mediatrice culturale Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Airuno; Laura Longo, assistente sociale Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Airuno; Giovanna Scaccabarozzi, medico valgreghentinese impegnata in esperienze umanitare all’estero (attualmente in Sierra Leone); Djankou Yannick Clerc (Camerun); Jobe Aboubakar (Gambia); Nepipgan Rostand Armel (Camerun).

Sabato 12 maggio, ore 15.30, sempre presso la biblioteca di Valgreghentino un appuntamento dedicato ai più piccoli “Un viaggio fra le favole dal mondo, raccontate dai migranti ai bambini“. Alle ore 15.30 favole migranti (6-10 anni), a seguire merenda etnica con the e dolci da tutto il mondo con l’Associazione Bondeko.