VALGREGHENTINO – Domani, martedì 10 luglio alle ore 21, presso la biblioteca civica di Valgreghentino (via Tavola, 6) sarà protagonista l’autrice Tecla Cattozzo, che presenterà il suo primo libro “Wilderness”.

Tecla, 29 anni, inizia a scrivere nel 2016, dopo che un grave incidente sportivo (stava facendo canyoning) la ferma a letto per settimane per la rottura di una vertebra. “Wilderness” prende dunque forma dall’impossibilità momentanea dell’autrice di stare nella natura e vivere avventure ed emozioni forti. Il romanzo mischia il thriller ai paesaggi mozzafiato, alle passioni e all’azione; apre l’immaginario di “selvaggezza” insito in ognuno di noi.

Ad accompagnare la presentazione ci saranno la musica e la straordinaria voce di un quartetto musicale tutto al femminile: Beatrice, Aurora, Federica e Silvia. Seguirà rinfresco.

Continuano invece gli appuntamenti con Stelle in Corte: giovedì 12 luglio presso la corte di Ganza il film “Il diritto di contare” e giovedì 19 luglio presso la corte di Parzanella Superiore “Assassinio sull’Oriente Express”.