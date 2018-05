VALGREGHENTINO – L’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Scuolaboriamo vuole sperimentare il Piedibus di ritorno anche a Valgreghentino, attraverso il sentiero della Fantasia.

La sperimentazione avverrà nella settimana da lunedì 14 a venerdì 18 maggio. Non serve essere iscritti al Piedibus: i bambini usciranno come di consueto dalla scuola (e quindi ci dovranno essere i genitori o i delegati ad aspettarli) e poi tutti insieme si percorrerà il sentiero della fantasia verso Valgreghentino, con arrivo al parcheggio di via Saint Remy en Rollat.

Per informazioni e dettagli: scuolaboriamo@gmail.com; segreteria@comune.valgreghentino.lc.it; 0341.604507.