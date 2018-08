VALGREGHENTINO – Si è chiusa con la tradizionale estrazione della sottoscrizione a premi l’edizione 2018 della Festa Alpina di Valgreghentino.

L’appuntamento che dal 10 agosto scorso ha tenuto compagnia a quanto non sono andati in vacanza, come al solito, si è rivelato un successo grazie ai molteplici eventi e all’ottimo servizio ristorante e pizzeria.

La 32^ festa alpina, che si è svolta presso il campo sportivo dell’oratorio di Valgreghentino, è stata anche l’occasione per festeggiare i 30 anni del gruppo folkloristico “I Picett del Grenta”

Ecco i numeri vincenti della lotteria.