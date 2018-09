VALGREGHENTINO – Aperte le iscrizioni per la 4^ edizione della camminata enogastronomica “Valgreghentino tra sentieri e sapori”, organizzata dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni del paese: “Sarà un momento unico per scoprire gli angoli nascosti di Valgreghentino, gustando piatti preparati con prodotti del territorio”.

L’edizione di quest’anno si terrà domenica 14 ottobre (in caso di maltempo domenica 21 ottobre): “Il ricavato sarà utilizzato dalle Associazioni del paese per un progetto di valorizzazione turistico-culturale del nostro territorio e dei suoi monumenti e punti più rappresentativi”.

Le iscrizioni prevedono un contributo dai 6 ai 12 anni di 10 euro; dai 13 anni in su 15 euro e fino a 5 anni gratuito. Le iscrizioni verranno raccolte a partire da mercoledì 19 settembre presso: Bar Mein (piazza San Giorgio 6, Valgreghentino); Circolo Arci Ca’ del Diaul (via F.lli Kennedy 46, Valgreghentino); Ludy Bar (via F.lli Kennedy 129, Villa S. Carlo); Rustek (via S. Carlo 15, Villa S. Carlo).

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 750 partecipanti, e comunque il 9 ottobre.