VALGREGHENTINO – Trasferta in Montenegro per il gruppo folkloristico “Picett del Grenta” di Valgreghentino che ha ricevuto l’invito per partecipare all’ 8^edizione del “Budva Fest”, festival internazionale di musica, folk e danza, che si è tenuto dal 1° al 5 giugno a Budva in Montenegro.

Sono stati loro a rappresentare l’Italia in questo festival che si è svolto nella giovane Repubblica del Montenegro, (ha raggiunto l’indipendenza dalla Serbia il 3 giugno 2006). Al festival hanno partecipato anche i gruppi: Special Kids della Transilvania, Tirgu Mures, dalla Romania; “Istambul Bakirkoy Medeni Berk Ilkokulu” di Istanbul , Turchia; Coro “Sudarushka” di Cheshov, Russia; Gruppo “Fridrich Schiller” di Tirgu Mures, Romania; Gruppo “Art Klasic” di Chesov, Russia; Single Sociaty “Angel Bukorishtiev”, di Plovdiv, Bulgaria.

Il gruppo folkloristico di Valgreghentino ha fatto anche una tappa a Medjugorje, dove hanno accompagnato la Santa Messa.

“Trasferta, sotto tutti i punti di vista, indimenticabile per il gruppo, come indimenticabile è stata l’accoglienza e gli applausi ricevuti durante le loro esibizioni”.

Alle ore 21 di domani, sabato 9 giugno, i Picett del Grenta saranno nuovamente protagonisti di un concerto all’oratorio di Sala di Calolziocorte, in occasione del 110° anniversario di fondazione della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Calolziocorte.