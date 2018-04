VALGREGHENTINO – “Siamo qui per presentare ufficialmente la nostra auto che da più di un mese vedete girare per il paese – ha detto l’assessore ai servizi alla persona Rosa Milani – In questi pochi giorni ha già percorso 4000 chilometri per i trasporti sociali del comune di Valgreghentino. Con questa auto sono tre i mezzi a disposizione del comune e ognuno percorre circa 150 chilometri al giorno. Questa auto abbiamo potuto averla grazie al progetto ‘Solidarietà in movimento‘ della Cooperativa Astra. Attraverso il contributo economico di tutti gli sponsor, il comune ha potuto avere in comodato d’uso questa auto per quattro anni, oltre all’acquisto dell’auto sono compresi assicurazione, bollo, manutenzione; per il comune l’unico impegno economico è quello del carburante”.

Alla consegna dell’auto tutti i volontari dell’Associazione Viva senza i quali il servizio di trasporto sociale non potrebbe esistere: “Abbiamo bisogno anche di chi questo mezzo lo guida e l’Associazione Viva, attraverso i suoi volontari, tutti i giorni ci permette di poter accompagnare a scuola i ragazzi che non possono prendere i mezzi pubblici, di consegnare i pasti a domicilio o offrire un servizio alle persone anziane che hanno bisogno di muoversi”.

Luca e Chiara Fabbri della Cooperativa Astra hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto del mezzo: “Sono molto felice di essere qui oggi, Astra quest’anno festeggia i 10 anni di attività, un percorso che ci ha portato ad avere molte soddisfazioni col progetto ‘Solidarietà in movimento’. Anche qui a Valgreghentino abbiamo conosciuto persone fantastiche che ci hanno aiutato e dato una mano anche contro alcune maldicenze che si sono un po’ diffuse sul progetto. Questa è la risposta a chi pensava male di questa iniziativa. Un grazie enorme agli sponsor che sono il vero motore dell’iniziativa: tutti i nomi scritti sulla carrozzeria dell’auto sono persone che prendono per mano queste persone e li accompagnano dove necessitano”.

L’assessore Milani ha consegnato le chiavi nelle mani di Ivano Innocenti, presidente dell’Associazione Viva, e Doriano Rinaldi, responsabile dei mezzi per l’associazione.

L’inaugurazione si è svolta all’interno della Fiera di San Giuseppe rimandata lo scorso marzo a causa del maltempo. Numerose le iniziative che si sono svolte durante tutta la giornata così come numerose sono state le bancarelle che hanno animato la frazione Ganza.