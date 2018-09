VALGREGHENTINO – Vacanze finite, ricominciano gli appuntamenti culturali organizzati da comune e biblioteca di Valgreghentino. Ecco gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni:

– Giovedì 6 settembre, ore 20.30 in biblioteca, incontro del Gruppo di lettura adulti. Il gruppo è aperto a tutti coloro a cui piace leggere e condividere pensieri scaturiti dai libri. Il libro di cui si parlerà questa volta è “Olive Kitteridge” di Elizabeth Strout. Il gruppo è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno letto il libro, ma vogliono semplicemente sperimentare il gruppo di lettura.

– Prosegue anche il “Book Club”, gruppo di lettura per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Prossimo appuntamento lunedì 10 settembre alle ore 16. Il gruppo di lettura ragazzi è un appuntamento per chiacchierare di libri, scambiarsi idee e consigli di lettura (vedi locandina).

– Venerdì 21 settembre ore 20.30, in biblioteca, fiabe in pigiama per tutti i bambini e premiazione dei migliori lettori dell’Estate 2018. Come ogni anno, anche quest’estate si è tenuta la gara di lettura per i bambini delle scuole elementari, che ha visto partecipi tantissimi bambini, a cui è stato chiesto non solo di leggere tanti libri, ma anche di valutarne il grado di apprezzamento (vedi locandina).

– Mercoledì 26 settembre, alle ore 21, presentazione del libro “I segreti della Dalia” di Maria Luigia Longo, già professoressa delle scuole medie “G. Carducci” di Olginate (vedi locandina).