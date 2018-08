VALGREGHENTINO – A Valgreghentino sono finite le vacanze e riparte la programmazione degli eventi culturali organizzati in collaborazione con la biblioteca.

Venerdì 14 settembre alle ore 21, ci sarà la presentazione del libro “Di sangue e di ghiaccio” con la presenza dell’autore Mattia Conti, al suo romanzo d’esordio dopo aver vinto il premio Campiello Giovani con “Pelle di legno” e il premio Prada Journal con il racconto “Gli occhi di Malrico”. Mattia Conti romanza il difficile tema dei manicomi e della pazzia, intrecciandolo con quello del teatro, soluzione e via di fuga del labirinto della follia, e ambientandolo proprio nel territorio comasco/lecchese.

Venerdì 21 settembre, ore 20.30, Fiabe in pigiama per tutti i bambini e premiazione dei migliori lettori dell’estate 2018. Come ogni anno, anche quest’estate si è tenuta la gara di lettura per i bambini delle scuole elementari, che ha visto partecipi tantissimi bambini, a cui è stato chiesto non solo di leggere tanti libri, ma anche di valutarne il grado di apprezzamento.

Mercoledì 26 settembre, alle ore 21, presentazione del libro “I segreti della Dalia” di Maria Luigia Longo, già professoressa delle scuole medie “G. Carducci” di Olginate.