CIVATE – “Siamo molto felici di questa quarta edizione del Valma Street Block” è questo il primo commento di Gionata Ruberto, uno degli organizzatori.

Crash Pad sulle spalle, scarpette d’arrampicata attaccate alla vita, sacchetto della magnesite e via per le strade di Civate a caccia di boulder da risolvere. “Abbiamo superato i 260 iscritti, non ci aspettavamo così tanta gente”.

L’idea è partita quattro anni fa da un gruppo di sette ragazzi, oltre a Gionata Ruberto ci sono Luca Brivio, Pavel Kravets, Ruben Valsecchi, Andrea Rusconi, Alberto Valli e Davide Castelnovo. Il gruppo ha chiesto la collaborazione di Cai Valmadrera, Osa e Nirvana Verde: “Tutti gruppi che hanno esperienza di arrampicata e mettono a disposizione i volontari senza i quali la manifestazione non sarebbe possibile. Ci seguono in modo particolare i due presidenti di Osa e Cai, rispettivamente Laura Valsecchi e Gianfranco Rusconi“.

Quest’anno l’evento da Valmadrera è stato spostato a Civate: “Lo street boulder è basato sulla novità, non è bello arrampicare sempre nello stesso posto, perciò venire a Civate è stata la scelta naturale visto che l’associazione Nirvana Verde ha sede proprio qui”.

Dietro a una manifestazione del genere c’è un grande lavoro organizzativo: “Ci vogliono circa sei mesi di progettazione: in totale abbiamo 35 postazioni sparse per tutto il paese totalmente gradate da noi. La giornata dell’evento vede impegnati una sessantina di volontari”.

Una gara dove l’età conta relativamente, sui boulder si vedono bimbi di 4/5 anni fino agli adulti: “E’ una gara aperta a tutti, in questa particolare tipologia di arrampicata non ci sono differenze sostanziali legate all’età”.

Una vera è propria festa che proseguirà in serata, dopo le fasi finali, con i concerti di alcune band. In giro per il paese anche il sindaco Baldassare Mauri: “E’ una disciplina che non conoscevo, ho scoperto qualcosa di nuovo. C’è un bel clima di festa che unisce grandi e piccini. Non pensavo fosse un evento così grande e impegnativo. Ben vengano questo tipo di manifestazioni che portano gioia e serenità”.