VALMADRERA – Il regalo è arrivato sotto l’albero dei valmadreresi alla Vigilia di Natale; sono stati affidati il 24 dicembre i lavori relativi al primo lotto della riqualificazione impianti sportivi intercomunali Valmadrera-Malgrate in Via Rio Torto.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la SIT-IN Sport Impianti s.r.l. di Grassobbio (BG). I lavori del primo lotto comprende: il rifacimento del campo da calcio in terra battuta con formazione di nuova pavimentazione in erba sintetica, il rifacimento del campo da tennis numero 5 con la rimozione del manto in erba sintetica e formazione nuova pavimentazioni in terraa battuta.

L’intervento ammontante a complessivi 190.000 euro è risultato beneficiario di un contributo di Regione Lombardia di importo pari ad 152.000 euro.

L’amministrazione comunale fa sapere che sono in fase di affidamento anche i lavori del secondo lotto d’intervento che comprendono invece la sostituzione illuminazione esistente e la formazione della recinzione del nuovo campo da calcio in erba sintetica, la formazione nuovo impianto di illuminazione campo da calcio n. 2 in erba naturale, la sostituzione copertura pressostatica campo da tennis n. 1

Anche per il secondo lotto d’intervento l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 190.000 euro.