VALMADRERA – Appuntamento al cine-teatro Artesfera di Valmadrera domenica 16 dicembre (ore 21) quando la violinista Saule Kilaite sarà protagonista del concerto di natale “Christmas Violin”.

Chi è Saule Kilaite

Saule Kilaite, violinista solista, performance artist, compositrice e scrittrice di origine lituana. Il suo stile fonde il mondo della musica classica con quello della tradizione etnica e moderna. I suoi lavori spaziano dalla musica alle performance multimediali, dall’ideazione e regia di piece teatrali alla scrittura di

romanzi. Oltre ad alcune incisioni di brani inediti, la sua discografia contiene interpretazioni originali per violino solista di cover più conosciuti della musica leggera, reinterpretazione di brani celebri di musica classica, colonne sonore e brani tratti dalla tradizione etnica di diversi paesi del mondo.

Lo spettacolo

Cosa sa il Natale… di ricordi d’infanzia che ci fanno sorridere mentre siamo intenti a fare l’albero, di sogni tirati fuori dai cassetti, di luci e colori che illuminano tutte le città, le strade, le case e i giardini… La frenesia dei regali, la pubblicità dei panettoni ma anche le parole, gli abbracci e i pensieri che sono più sentiti e sinceri… perché a Natale ognuno cerca di tirare fuori il meglio di se. Tutta l’aria vibra in attesa di quella magia che si crea da migliaia di anni intorno a questa festività. E poi la musica… la musica si colora di allegria e di spensieratezza e ci fa rivivere le emozioni semplici, genuine, quelle che solo una canzone di

Natale come “Silent Night” o “Adeste Fidelis” ci può dare. Musica, canto, parole e video arte si fondono in un affascinante spettacolo musicale interamente dedicato

all’atmosfera del Natale, ideato e condotto dalla violinista performer Saule Kilaite. Insieme a lei sul palco ci sarà a sorpresa l’artista Lidia Bonacina, entrambi sono conosciuti e apprezzati per la loro capacità di trasmettere gioia, energia e un connubio di emozioni, questa volta si incontrano sotto un albero immaginario per raccontare e raccontarsi attraverso brani celebri tratti dal repertorio natalizio più amato di tutto il mondo.

Info e prevendita

Cine teatro Artesfera – Valmadrera per informazioni e acquisto biglietti Idea in Più: www.ideainpiu.it; telefono 333 9363281.