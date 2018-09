VALMADRERA – Lunedì 10 settembre avranno inizio i primi lavori del campo in sintetico dell’oratorio di Valmadrera: proprio L’oratorio in collaborazione con la Polisportiva Valmadrera e il Comitato Promotore organizzano un momento di festa e di allegria sabato 15 settembre nella serata rivolto a tutti i soci e i sostenitori della Polisportiva Valmadrera anche con lo scopo di sostenere la campagna per i finanziamenti al campo stesso.

La serata è particolarmente indicata anche per le famiglie per trascorrere un momento di serenità insieme.