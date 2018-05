VALMADRERA – Un lavoro capillare e costante quello che ogni giorno portano avanti gli agenti del corpo associato di Polizia Locale dei comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario guidati dal comandante Cristian Francese.

I vari controlli eseguiti sul territorio hanno mostrato come ci sia un aumento esponenziale dei veicoli che circolano senza assicurazione, nei primi 5 mesi del 2018 sono già stati effettuati 38 sequestri di auto e moto: 20 a Valmadrera, 17 a Malgrate e 1 a Oliveto.

In un caso è stato sequestrato un veicolo senza assicurazione che circolava nonostante fosse già stato posto sotto sequestro mesi prima per la medesima infrazione, in questo caso oltre alla sanzione per l’assenza dell’Rca, è scatta anche una ulteriore sanzione. In un altro caso è stato rinvenuto un veicolo abbandonato e senza targa, in seguito ai controlli si è scoperto che il veicolo era ancora in circolazione nonostante fosse stato radiato dalla Motorizzazione.

“Nella maggior parte dei casi i trasgressori che circolavano senza Rca hanno indicato agli agenti di essere a conoscenza della mancanza dell’assicurazione ma, nonostante ciò, ed essendo a conoscenza delle gravi conseguenze sanzionatorie, utilizzavano il mezzo senza preoccuparsi del rischio che possono provocare ad altre persone che circolano sulla strada” ha detto il comandante Cristian Francese.

Il capillare pattugliamento ha poi portato al ritrovamento di alcune auto rubate, l’ultimo pochi giorni fa, quando un veicolo è stato notato in sosta nelle vicinanze della Sp 639. A seguito del controllo la macchina è risultata rubata a Monza pochi giorni prima ed è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

“Seppur con ridotto personale a disposizione, questi eventi ci inducono a continuare nel nostro lavoro di controllo del territorio per cercare di garantire maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini corretti che utilizzano le nostre strade. Oltre ai casi di circolazione senza assicurazione l’attività riguarda altri comportamenti scorretti alla guida, tra quelli più accertati ci sono il passaggio con il rosso e la guida con il cellulare “.