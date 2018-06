VALMADRERA – Una folta partecipazione, nel salone teatro Artesfera, ha fatto da cornice nella serata di sabato 2 giugno alla tradizionale consegna delle Costituzioni (un’edizione speciale edita dal Senato) organizzata dal comune di Valmadrera assessore all’Istruzione e Cultura.

L’assessore Raffaella Brioni ha introdotto la serata ricordando l’importanza di questa tradizione, ha poi ringraziato il corpo musicale Santa Cecilia e in particolare tre ragazze diciottenni che hanno partecipato al coinvolgimento dei coetanei alla manifestazione.

Il sindaco Donatella Crippa ha ricordato la sua partecipazione, al mattino, alla cerimonia organizzata dal Prefetto a livello provinciale e il valore della nostra Costituzione che, in un periodo di contrapposizione ideologica, fu votata praticamente all’unanimità.

L’ex senatore Antonio Rusconi ha cercato di spiegare il valore del 2 giugno: “In Italia nel 1946 le regole non furono fatte dai vincitori, come accade per numerosi casi. Per la prima volta nel nostro Paese tutte le italiane e gli italiani, indipendentemente dal loro studio o dalla loro ricchezza, poterono votare e scelsero come forma istituzionale la Repubblica e non la Monarchia. Fu eletta contemporaneamente l’Assemblea Costituente non per fare le leggi ma per costruire le regole del vivere comune, dopo oltre venti anni di dittatura”.

Durante la serata è intervenuto anche il presidente dell’Avis di Valmadrera Giovanni Rusconi che ha offerto un piccolo omaggio ai diciottenni, ricordando l’importanza della donazione di sangue.

Il sindaco Crippa e l’assessore Brioni hanno poi consegnato singolarmente la Costituzione a tutti i ragazzi. La serata si è chiusa con il bellissimo concerto del corpo musicale Santa Cecilia con la trasposizione in musica della nota favola “Il gatto con gli stivali”, molto apprezzato dal pubblico presente.