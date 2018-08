VALMADRERA – E’ tutto pronto per il 3° Triathlon Sprint Città di Valmadrera in programma domenica 26 agosto e organizzato dalla Spartacus Sports Events, appuntamento inserito nel calendario del Mese dello Sport 2018.

La gara si articolerà in 3 frazioni: nuoto, 0,750 Km (1 giro) con partenza e arrivo nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Parè. Ciclismo 20 Km (3 giri): anello da Parè alla parte opposta di Valmadrera attraversando il centro del paese. Corsa 5 Km (1 giro): da Parè attraverso il parco del Rio Torto con arrivo nuovamente a Parè (dettagli su www.italyman.it/sprint_valmadrera).

Per consentire il corretto svolgimento della gara, con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura di alcune vie di Valmadrera nella giornata di domenica 26

agosto. Dalle ore 10 alle 11.30 chiusura delle seguenti vie: viale Promessi Sposi (non interessando la Sp 583 che dovrà essere transitabile per consentire il transito sulla Lecco-Bellagio); via Roma; via Manzoni; via dell’Asilo; via Trieste; viale XXV aprile; via Santa Vecchia; via Molini; via Bovara. Dalle 10 alle 12 chiusura delle seguenti vie: viale Promessi Sposi; via Bovara; via del Maglio; centro sportivo Rio Torto; via Rio Torto; via San Dionigi; via San Francesco; via Scatti.

E’ previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata: sul percorso di gara nelle corrispondenti fasce orarie; nei parcheggi pubblici in viale Promessi Sposi fronte civ. 152 dalle ore 14 di sabato 25 agosto alle ore 16 di domenica 26 agosto.