VALMADRERA – Anche quest’anno sono stati assegnati 6 premi per l’impegno nelle Missioni a ricordo, grazie alla generosità di valmadreresi e non, che hanno conosciuto e stimato Beppe Silveri, scomparso prematuramente il 4 novembre 2007 e noto, oltre che per la sua bontà per il suo impegno civile – in qualità di fondatore di Progetto Valmadrera – e sociale – Presidente della Polisportiva Valmadrera e Educatore dell’Oratorio.

Le serate di incontro e di riflessione con i sacerdoti che hanno conosciuto Beppe, avranno cadenza biennale, quindi la prossima serata si terrà nel corso del 2019.

Ecco l’elenco dei premi assegnati per il 2018:

– di € 2000 alla dottoressa valmadrerese Marina Anghileri, per il progetto di costruzione di un reparto di maternità a Linde in Mozambico;

– di € 1000 ai Padri Somaschi che operano in Romania tra i bambini (esperienza vissuta dal gruppo giovanile del nostro Oratorio con Don Tommaso);

– di € 1000 a Daniele Rusconi, un giovane di Valmadrera dell’Operazione Mato Grosso che a metà giugno partirà per il Perù dove trascorrerà 6 mesi in una missione;

– di € 1000 all’Associazione “Amici di S.Francesco” di Osnago che continua il lavoro presso la Scuola per Muratori di Nchiru in Kenia dedicata appunto a Beppe Silveri;

– di € 1500 per il progetto a sostegno delle donne nel sud del Sudan (dove ha svolto la sua missione Padre Mario Riva): la destinazione del contributo è stata segnalata al Fondo anche dal Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera;

– di € 1500 a Padre Giuseppe Butti per l’opera nella sua missione in Gabon.

Il grazie degli organizzatori va a “tutte le persone che con la loro generosità continuano a permettere di ricordare l’amico Beppe”.